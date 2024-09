Concorso ’Imprese Vincenti’ . Premiate Dami ed Elitron Ipm

Ieri a Bologna due aziende del fermano hanno ricevuto il riconoscimento di "Imprese Vincenti", istituito da Banca Intesa con lo scopo di valorizzare le piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del Made in Italy. Le due realtà della provincia di Fermo che sono state premiate sono la Da.mi. di Sant’Elpidio a Mare e la Elitron Ipm di Monte Urano. Le 150 Imprese Vincenti dell’edizione 2024 individuate in tutta Italia sono state selezionate per aver attivato progetti o raggiunto risultati significativi in valore economico e impatto sociale, innovazione e ricerca, transizione digitale ed ecologica, export e internazionalizzazione, passaggio generazionale e consolidamento dimensionale, formazione e welfare. Più in generale, sono l’adozione di criteri ESG, i progetti di crescita, l’impatto sulle comunità e sui territori in cui operano contribuendo a creare valore per l’economia del territorio, occupazione e benessere delle persone le direttrici da cui emergono le Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo. A tali PMI la banca fornirà insieme ai partner del progetto gli strumenti per crescere, anche all’estero, in sostenibilità, innovazione, transizione digitale e finanza straordinaria. Alessandra Florio, Direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo: "Le dieci aziende che premiamo oggi sono l’espressione del miglior made in Italy nei diversi settori di riferimento ed esempi virtuosi per il contributo economico e sociale restituito al territorio. Hanno dimostrato grande capacità di rispondere alle nuove tendenze del mercato, cogliendo il valore di sostenibilità, digitalizzazione, ruolo sociale dell’impresa".