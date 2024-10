Concorso Intercultura. Pittura, foto e racconti . Ecco gli studenti premiati

L’intercultura è un ponte tra i popoli, è un dialogo costruttivo e pieno di colori. Per questo è particolarmente importante il progetto portato avanti da Intercultura Centro Locale di Fermo, la Responsabile del settore Sviluppo Rosemary Falzolgher Pohl, figura di riferimento dell’evento, per un concorso sul tema ‘Scire Mundum, Mio fratello è figlio unico’ dedicato agli studenti e alle studentesse del secondo e terzo anno delle scuole superiori di Fermo e provincia. L’iniziativa ha raccolto ben 72 le iscrizioni e le 59 opere presentate nelle sezioni di Pittura, Fotografia e Racconto breve. Sabato scorso la premiazione. Ai primi classificati è stato dato un buono acquisto di 230 euro e un week-end rispettivamente a Ercolano, Siena e Padova, offerti dall’IsMy mentre per la segnalazione speciale c’è stato un buono acquisto di 150 euro. Il tema del concorso ha invitato i partecipanti ad una riflessione sulla difficoltà e sulla necessità del rapporto interculturale in un mondo sempre più globalizzato, sulla necessità di sviluppare l’empatia e l’assenza di giudizio. Si sono aggiudicate il primo posto in classifica Micaela Acerbo dell’ex Liceo Artistico, classe 3AFGL per il Racconto Breve. Il racconto è poi stato letto dalla professionista Angela Damen, emozionando la folta platea.

Per la Pittura è stata Sara Branco, sempre del Liceo Caro-Preziotti Licini classe 3AFGL, a raggiungere il primo posto, con il suo dipinto dove un volto francese e uno marocchino si scompongono e si fondono incuranti degli occhi giudicanti che li circondano, in una danza di colori che ben rappresentano l’interazione. Per la sezione Fotografia la prima in classifica è stata Giorgia Massimiliani, ancora del Preziotti Licini, classe 2AL. I forti, densi colori dai quali spunta un volto con la pelle scura sfiorato da due mani bianche capovolge gli stereotipi dove è il bianco il soggetto principale. Della stessa scuola Denise Mete, classe 3 AM, che ha ottenuto la segnalazione speciale con la sua fotografia in bianco e nero dove la pelle della schiena di tre ragazze sfuma in un crescendo dal bianco al nero, portando alla luce l’essenza dell’umanità comune a tutti. Il progetto è stato abbracciato da molti docenti, principalmente del Liceo Caro-Preziotti-Licini che hanno stimolato alunni e alunne a fare del loro meglio.

Gli elaborati sono stati quindi esposti alla galleria "Il Corridoio" sabato 26 e domenica 27 ottobre, attirando molti i visitatori che hanno espresso giudizi positivi Presente all’evento l’Assessora alla Cultura Micol Lanzidei, che ha rinnovato l’appoggio delle istituzioni fermane nei confronti del Progetto Educativo di Intercultura ODV e di ciò che rappresenta lo scambio Interculturale per il nostro territorio. Se a livello locale Intercultura ha proposto questo concorso, a livello nazionale apre ad un concorso per un periodo di studio all’estero, con la possibilità di richiedere delle borse di studio. La scadenza per le iscrizioni è il 10 novembre 2024. Il sito www.intercultura.it offre tutte le informazioni necessarie.