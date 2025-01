"Consumo del suolo, visioni vetuste"

Il capogruppo della civica di Alan Fabbri, Francesco Rendine (foto), risponde alle critiche mosse dal centrosinistra al nuovo piano urbanistico generale. "Spiace vedere come la sinistra, con in testa il Movimento 5 Stelle, abbia vetuste visioni sull’ambiente in particolare sul Pug e ancor più obsolete sul consumo del suolo – attacca il capogruppo –. Il M5S con la rappresentanza istituzionale in Comune, critica diversi interventi, tra via Pomposa e via Foro Boario e l’area ex Felisatti. Non solo, avversa anche gli aumenti di cubatura in quanto il comune, per non incrementare il consumo di suolo, consente la costruzione di edifici alti fino a 5 piani. Sembra che qualcuno pensi che impedendo nuove edificazioni e facendo lavorare tante maestranze ferraresi queste vengano colpevolmente sottratte al famigerato reddito di cittadinanza. In ogni caso, si ricorda, per l’aumento dei costi energetici, come il recente aumento del 20% del prezzo del gas; che questi possono essere contrastati sia ampliando il numero di impianti energetici sia incrementando l’altezza degli edifici. Con uno sguardo al futuro e alle prossime generazioni non sarebbe forse meglio abbandonare l’emotività relativa agli impianti di produzione dell’energia e all’utilizzo del suolo pensando al consumo del sole che come tutte le stelle, perde massa (si stima che si alleggerisca in media di 1,56 miliardi di tonnellate ogni secondo) e quando avrà consumato tutto l’idrogeno si trasformerà in una gigante rossa diventando molto più grande inglobando i pianeti più vicini (Mercurio, Venere, Terra … mentre Marte potrebbe salvarsi). Comunque sia cerchiamo tutti di scoprire cosa c’è una spanna oltre la punta del naso".