Contrada Castrucciari vince il Palio

Il caldo intenso ha messo a dura prova atleti e spettatori che molto numerosi hanno assistito alle ultime sfide del ‘Palio di San Paolo’ giunto quest’anno alla 21esima edizione, ma alla fine della giostra è la contrada Castrucciari ad aggiudicarsi il drappo, al secondo posto si arriva Piazzal Sant’Angelo e terza Pian della Noce. Dopo quasi un mese intenso e ininterrotto fra gare sportive e goliardiche, domenica pomeriggio nel terreno dell’impianto sportivo ‘Attorri’ di Piane di Montegiorgio, si sono svolte le ultime gare dei ‘Giochi tra contrade’, gare avvincenti, accese, dove non sono mancati anche ricorsi da parte contrade in gioco: Piazza Sant’Angelo, Pian del Sasso, Querciabella, Fonte Tavola, Fonterimana, Stazione, Molino, Pian della Noce e Castrucciari, segno comunque di quanto i rappresentanti tengano alla manifestazione. ‘I giochi tra contrade’ sono iniziati ufficialmente alla fine di maggio con le gare di bocce, il torneo di calcio a 5, il torneo di briscola a squadre, mentre si componeva la griglia dei punteggi di ogni singola sfida, le contrade hanno sempre aumentato l’impegno. Memorabile il 22 giugno l’esibizione di Roberto Vita che ha impersonato Cesare Cremonini in occasione della gara ‘Contrade e quale Show’, premiato dalla giuria tecnica per la sua esibizione. Domenica a partire dal primo pomeriggio, dopo la sfilata delle squadre con tanto di gonfalone, sono iniziate le sfide della tradizione sotto la tutela dei giovani scout di Montegiorgio che hanno svolto il ruolo di giudici di campo: acchiappa la gallina, il tiro alla fune, la corsa dei sacchi, a conclusione la corse dei somari la gara più goliardica e divertente.

Al via parte subito in testa Pian della Noce, seguita da Piazzal Sant’Angelo, Castrucciari e Fonte Tavola, nell’ultima retta prima del traguardo Castrucciari forza Pian della Noce verso le transenne, ma i giudici valutano come semplice contatto di gara, e si prosegue fino all’arrivo con Castrucciari primo seguito a Piazzal Sant’Angelo e Pian della Noce. Subito dopo i conteggi Castrucciari è stata nominata vincitrice e porta a casa il Palio di San Paolo, poi è iniziata la festa. Terminate le animosità, si torna a vivere la socialità, infondo ‘I giochi tra contrade’ sono l’occasione di riportare i residenti di Piane in piazza in amicizia e divertimento. Tanto che i molti partecipati hanno approfittato degli stand gastronomici della festa del patrono per cenare insieme.

