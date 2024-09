Crisi del sistema moda. Il ministro Urso assicura: "Vogliamo alleggerire il carico sulle imprese"

Nella sede del Ministero Imprese e del Made in Italy si è svolto un importante incontro del tavolo appositamente istituito sulla crisi del sistema moda. Il Ministro Adolfo Urso, ha incontrato a palazzo Piacentini il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Diversi i temi affrontati durante la riunione: dal sostegno al settore della moda alle misure di politica industriale che governo e regione stanno mettendo in campo. Urso e Acquaroli si sono inoltre soffermati sulla zona logistica speciale in territorio marchigiano e sul rafforzamento dell’area di crisi complessa che interessa la Regione, nei territori della Val Vibrata, Valle del Tronto, Piceno e il distretto Fermano-Maceratese. Inoltre, nel corso della mattinata, si è tenuta nella Sala del Parlamentino del Mimit una riunione del Tavolo Moda della Regione Marche, istituito con il Governatore Acquaroli, l’assessore alle attività produttive Marche, Andrea Antonini, e i rappresentanti di categoria del territorio tra cui Cna, Confindustria Marche, Confartigianato e il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini.

Sono stati discussi i principali interventi che il Ministero può attivare per sostenere questo fondamentale settore del Made in Italy. Le associazioni di categoria hanno ribadito l’importanza di misure per la moratoria dei debiti, credito d’imposta, decontribuzioni, liquidità, rafforzamento degli strumenti come la cassa integrazione e il supporto all’internazionalizzazione. "Si tratta di un settore strategico su cui si è formata l’immagine del Made in Italy nel mondo – ha detto il Ministro Adolfo Urso – e per questo siamo al lavoro su misure per l’internazionalizzazione e per il supporto al comparto in questo momento di difficoltà, affinché si alleggerisca il carico sulle imprese. Il governo c’è". Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha aggiunto: "Ringrazio il Ministro Urso e il Governo Meloni per l’attenzione rivolta al comparto moda. Il Tavolo di settore è fondamentale per concertare con tutti gli operatori gli interventi indispensabili per il rilancio di questo comparto strategico per le Marche e l’Italia".

L’incontro è stato positivamente commentato anche dall’assessore Andrea Maria Antonini il quale ha aggiunto: "È stato un incontro molto proficuo sia per il settore delle Politiche industriali che per quello delle Aree di crisi. Molte di queste aziende marchigiane ricadono nel Fermano-Maceratese. Si è discusso dell’ipotesi di rimodulare l’Accordo di programma dell’area di crisi fermano-maceratese, in capo alla legge 181/89 sul rilancio delle aree industriali colpite da crisi, in modo da estendere i finanziamenti a una platea più ampia di imprese beneficiarie. Questo è l’obiettivo a cui puntiamo nell’immediato. Il passaggio successivo – ha continuato Antonini - sarà dunque la convocazione di un tavolo per rivedere tale Accordo di programma e condividere gli obiettivi di riconversione della legge 181 per l’area di crisi, a cui sarà presente la Regione e le Province di Macerata e di Fermo".

Vittorio Bellagamba