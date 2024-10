Dal turismo ad internet, scuola in viaggio

Visita alla Ttg travel experience di Rimini, la più importante esposizione dedicata al turismo in tutte le sue componenti, per le classi quarta e quinta del corso Turismo dell‘Itet Carducci-Galilei Cpia di Fermo, accompagnate dai professori Alberti, Coltrinari, Marmorale e Salanti. La manifestazione rappresenta da sempre un laboratorio di idee per operatori di tutto il mondo; una preziosa fonte di informazione ed ispirazione per la ricerca di nuove tendenze, format turistici e orientamenti dei consumatori in relazione al quadro di mercato attuale. La partecipazione dei ragazzi del corso turismo è stata un viaggio alla scoperta di aspetti più conosciuti ma anche nuovi e di tendenza di un settore molto importante per la nostra regione e per tutta l’Italia. "Ho scoperto come il futuro del turismo stia diventando sempre più personalizzato, responsabile e tecnologicamente avanzato. Un’esperienza in cui quello che studio ha fatto un grande salto nella realtà", hanno commentato i ragazzi, abbiamo potuto integrare diverse culture, sentirci orgogliosi dell’Italia e insieme fare il giro del mondo …in una giornata".

Dal nord al sud, la scuola sarà protagonista anche alla fiera Didacta, l’evento nazionale dedicato al mondo della scuola che si terrà da oggi e fino al 18 in Puglia. Tra i protagonisti del ricco programma scientifico, spicca l’Itet Carducci-Galilei di Fermo, rappresentato dal professor Gianni Monti (nella foto), che terrà un workshop intitolato "Connetti, crea e impara: l’Internet delle cose (IoT) per piccoli makers". L’incontro ha registrato il tutto esaurito settimane prima dell’evento, segno di un grande interesse verso le nuove metodologie didattiche legate alle tecnologie emergenti.