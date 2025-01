Dalla parte dello sport. Marina Palmense, ok ai lavori per il restyling al campo di rugby

Marina Palmense sempre più luogo di aggregazione e di sport, di vita e di futuro. Sono stati aggiudicati i lavori di completamento e adeguamento del campo da rugby e da calcio a Marina Palmense per un progetto che ha partecipato al bando Sport e periferie del Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che ha riconosciuto al Comune fondi per 700 mila euro, cui si sommano anche risorse comunali. I lavori, che verranno eseguiti dalla ditta Monaldi Edilizia di Montelparo, consisteranno nella riqualificazione dell’area rugby con la demolizione e ricostruzione dei locali accessori del campo da rugby e la realizzazione di un nuovo edificio per gli spogliatoi, i cui lavori saranno ispirati ai criteri di sostenibilità e di riduzione del consumo di suolo, l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione dell’area di gioco con sistemi a led, ottimizzando il risparmio energetico che avverrà anche nell’area calcio con un utilizzo qualitativamente efficace nelle ore serali dell’illuminazione grazie ad un impianto più moderno. Il tutto contribuirà a valorizzare l’aspetto naturalistico dell’area mediante scelte progettuali volte anche ad incentivare l’utilizzo di materiali naturali e tecnologie ecosostenibili.

Il sindaco Paolo Calcinaro parla di una riqualificazione importante, interventi attesi che porteranno a un significativo miglioramento della struttura, garantendo agli atleti e ai visitatori un ambiente più confortevole, funzionale e al passo con i tempi.

"Si tratta di un intervento che abbiamo compreso nell’ambito del piano di azioni sull’impiantisca sportiva che si somma a quanto fatto ed a quanto stiamo già realizzando in questa direzione – ha detto l’assessore allo sport Alberto Scarfini –. Un’azione questa che deriva da risorse che ci sono state riconosciute dal Dipartimento dello Sport e che contribuisce in quell’obiettivo che ci siamo sempre posti, ovvero rinnovare e rigenerare impianti esistenti per farli sempre più rispondenti ai criteri di modernità ed efficienza, consapevoli del valore educativo, aggregativo ed essenziale dello sport per una comunità cittadina. Il tutto si affianca agli interventi delle manutenzioni ordinarie e attenzioni alle strutture tutte della città che abbiamo sempre avuto e continueremo ad avere". A seguire l’intervento, spiega l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani, l’ufficio tecnico comunale, per il vice sindaco Mauro Torresi è in atto a Marina Palmense una vera rivoluzione pacifica: "partendo dalla nuova palestra polifunzionale, inaugurata recentemente, alle scogliere, dalla rotatoria alla pista ciclabile, dal ponte alle strade".