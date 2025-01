Dalla protezione civile alla sicurezza: la visita del prefetto D’Alascio

Visita ufficiale del Prefetto Edoardo D’Alascio nel comune di Magliano di Tenna, dopo una visita nel centro storico partecipa alla consegna della nuova vettura della polizia municipale. L’occasione è stata la consegna della vettura, una Evo Dr, che entrerà a far parte del parco macchine del comune e sarà messo servizio della polizia municipale, ma l’incontro è stato utile anche per approfondire la conoscenza del territorio. "Abbiamo accolto sua Eccellenza il Prefetto in municipio – racconta il sindaco Pietro Cesetti – dopo una visita negli uffici dove ha incontrato il personale, ci siamo spostati in alcuni siti di pregio del centro storico: la Torre da Bora da poco restaurata salendo fino alla sommità, dove il Prefetto ha potuto ammirare il paesaggio. Abbiamo visitato la chiesa di San Gregorio Magno, patrono del paese, per ammirare i fregi e soprattutto l’affresco di Vicenza Pagani dedicato a Santa Lucia. Infine, ci siamo trasferiti in piazza per la cerimonia ufficiale della consegna della vettura di polizia municipale a cui è seguito un confronto con i volontari maglianesi che prestano servizio nel gruppo locale di Protezione civile, presso la Misericordia di Montegiorgio e la pubblica assistenza di Monte San Pietrangeli. E’ stata una bella occasione per un confronto sul territorio e le sue esigenze, il Prefetto è rimasto colpito dalla bellezza del nostro piccolo borgo". L’incontro è stato utile anche per affrontare temi come la sicurezza, infatti, a Magliano di Tenna presso i principali incroci sono già in funzione delle telecamere di video sorveglianza, ma presto saranno istallati nuovi sistemi nelle aree strategiche: centro storico e luoghi pubblici di ritrovo. Inoltre si è parlato dell’acquisto di una torre faro da mettere a servizio della Protezione civile del paese.