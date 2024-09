De Luna attacca:: "Ancora black out, c’è un progetto?"

"Oltre a non mettere mano a nessuna delle questioni veramente importanti della città sta lasciando senza luce interi quartieri. Ennesimo black out ieri". Lo riferisce il consigliere di minoranza, Christian De Luna. "A luglio 2023 hanno revocato il project financing senza avere un’alternativa. A marzo 2024 hanno dichiarato di lavorare con la società in house sulla progettazione di un servizio di pubblica illuminazione e gestione del calore. Siamo a settembre inoltrato e non si hanno notizie in merito".