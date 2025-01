Di scena il teatro dialettale

Oggi alle 18 e alle 21 nel teatro comunale di Servigliano si terrà lo spettacolo ‘Peppe lu taccagnu’, commedia dialettale proposta dalla compagnia ‘Li Rmasti’ di Falerone. Una divertente opera che trae ispirazione da un celebre romanzo, riadattato in dialetto Fermano, dove Peppe da tutti riconosciuto con la persona più avara del paese, sarà messo alla prova dai tanti personaggi della storia. Lo spettacolo sarà portato in scena e interpretato da tutti attori locali: Barbara Sabbatini, Matteo Colibazzi, Valentina Santoni, Stefano Giacomozzi, Rebecca Marziali, Cristian Cesoni, Sandro Perfetti, Riccardo Sacripanti e Cristina Del Dotto grazie anche alla collaborazione con le associazioni Pro loco di Servigliano e Circolo Magnum di Montegiorgio. La rappresentazione sarà ad offerta, che sarà devuoluto per beneficienza. Per info e prenotazioni 340-3144937.