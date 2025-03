"E la luna bussò..." in anteprima al PalaSavelli

"E la luna bussò..." e Porto San Giorgio spalancò la porta per accogliere un’anteprima esclusiva del tour di Loredana Bertè. La celebre artista farà tappa in città il 15 maggio alle 21 nel PalaSavelli per presentare in anteprima il suo tour "50 anni da Ribelle". Libera e sincera, la Bertè porta in scena tutto il suo mondo, la sua spregiudicatezza, il desiderio costante di ribellarsi ai pregiudizi e preconcetti. Nell’attesa fervono i preparativi per offrirle la migliore delle accoglienze.

L’evento è frutto di una proposta avanzata dalla ditta Eclissi Eventi srls, che si occuperà dell’organizzazione e del coordinamento generale, sostenendo ingenti costi stimati in 112mila euro più Iva. L’amministrazione comunale ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, riconoscendo il valore culturale e l’opportunità di promozione turistica che un concerto di tale portata può generare. In tal senso, il Comune contribuirà concedendo gratuitamente l’uso del Palasavelli dal 8 al 16 maggio, offrendo il proprio patrocinio e la possibilità di affissioni sul territorio comunale. È previsto anche un contributo economico da parte del Comune, fino ad un massimo di 12.300 più Iva, erogato in base agli incassi della biglietteria e destinato a coprire parzialmente le spese organizzative. Tuttavia, tale somma potrà essere progressivamente diminuita e addirittura azzerata qualora gli incassi netti raggiungano i 112mila euro.

Eclissi Eventi srls si farà carico di numerosi oneri, tra cui il cachet dell’artista, i servizi audio e luci, il vitto e l’alloggio per circa 25 persone tra tecnici e artisti, gli allestimenti del palco, il catering, la copertura del parterre, le sedie, il facchinaggio, l’energia elettrica, i permessi, la sicurezza, l’assicurazione, la comunicazione e la pubblicità. La ditta dovrà inoltre occuparsi della presentazione di tutta la documentazione necessaria per i permessi, gli adempimenti relativi alla sicurezza.

L’assessore al turismo e commercio ha sottolineato come questo evento rappresenti una preziosa occasione per arricchire l’offerta culturale della città prima dell’inizio della stagione estiva, con ricadute positive sull’immagine e sull’economia locale grazie all’attrazione di visitatori e all’indotto generato dalla presenza di professionisti del settore. I biglietti per l’anteprima del concerto saranno numerati e avranno un costo di 69 euro per il parterre e 57.50 per le tribune, con l’incasso interamente destinato a Eclissi Eventi s.r.l.s. E’ prevista la vendita con il biglietto elettronico, per cui si potrà mostrare il biglietto all’ingresso direttamente dal cellulare o stamparlo con la stampante di casa.

Silvio Sebastiani