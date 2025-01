E’ stato rimosso lo striscione ’Viva gli alberi’

È ancora lo striscione della discordia, quello che riportava una frase del tutto condivisibile e apparentemente innocua. Una frase, ’W Gli alberi’, che evidentemente dava fastidio a qualcuno se è stata portata via, di nascosto, di notte, da via Crollalanza.

Era stato il coordinamento delle Associazioni ambientaliste e in particolare il Circolo Legambiente Terramare di Fermo ad installare nei giorni scorsi uno striscione in via Crollalanza, sulle mura storiche, che poi era stato spostato sulla recinzione del dirimpettaio circolo tennis locale per non alterare l’estetica delle mura stesse: "Lo striscione aveva lo scopo di sensibilizzare la popolazione e le varie amministrazioni locali sull’importanza degli alberi in città, dove possono contribuire a creare frescura, diminuire l’inquinamento, assorbire anidride carbonica, produrre ossigeno, invogliare le persone ad andare a piedi piuttosto che in macchina, insomma sicura fonte di salute, specialmente d’estate. Tutto è stato autorizzato dalla questura e in accordo con il comune di Fermo", spiegano gli ambientalisti che denunciano come nella notte di sabato 18, purtroppo, lo striscione è scomparso: "Si è pensato che qualcuno, con il favore del buio, lo abbia trafugato ed è stato naturale considerare la cosa molto grave, tanto da denunciare il furto alla locale stazione dei carabinieri.

Chi ha compiuto questo gesto ha voluto colpire con metodi antidemocratici chi vuole semplicemente e civilmente suscitare delle riflessioni sulla qualità della vita nella nostra città. Sinceramente desta preoccupazione per una cosa che mai, a memoria, era precedentemente accaduta a Fermo: che si cerchi di silenziare e intimidire semplici e civili manifestazioni di dissenso o di discussione con metodi che costituiscono reato. Un accadimento molto grave, anche alla luce degli appuntamenti elettorali dei prossimi mesi. Tutto questo suscita un notevole e preoccupante sconcerto", conclude Legambiente.