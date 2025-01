Elezioni, è pace nel centrodestra

A distanza di una manciata di mesi ormai dalle elezioni amministrative (previste a maggio-giugno) che dovranno ridare un nuovo sindaco e una nuova amministrazione alla città, commissariata dallo scorso giugno, la politica cittadina si sta muovendo ma con calma e, nella maggior parte dei casi, sottotraccia. Sono al lavoro le forze del centrodestra dove, a quanto risulta al momento, ci sarebbe la novità più eclatante nel senso che Fd’I, Fi e Lega pare abbiano raggiunto una pace (si vedrà nei futuri sviluppi se armata o meno) dettata dalla volontà di presentarsi tutti insieme e fare fronte unico alle elezioni comunali, portando anche questa ritrovata unità d’intenti anche alle elezioni regionali del prossimo autunno. Un fronte unico che, stando alle indiscrezioni, sarebbe stato preteso e messo come condizione prioritaria anche dal probabile candidato sindaco nonché, al momento, il nome più gettonato: Rossano Orsili.

In questo contesto, sarebbero state superate le posizioni distinte e distanti tra Fd’I, inteso come Gionata Calcinari, e il forzista ex vicesindaco della giunta Pignotti (ora vicecoordinatore provinciale di Fi), Roberto Greci: un passaggio non facile, né scontato considerato che i meloniani elpidiensi, hanno contribuito a fare cadere anzitempo l’amministrazione Pignotti (insieme al Pd – Noi insieme e a tre consiglieri comunali di maggioranza) ma, in questo modo, potrebbe essere più agevole spiegare il ricompattamento all’elettorato. Più difficile ipotizzare e rendere credibile una convergenza tra Fd’I e l’ex sindaco Alessio Pignotti (civico) che, dopo una iniziale intenzione di ricandidarsi a sindaco, non sarà della partita, almeno non in quella veste. Di Alessio Terrenzi si sono perse le tracce ma i soliti beninformati lo danno molto vicino e interessato alla Regione.

Sul fronte del centrosinistra, la situazione è appena più lineare, trattandosi di creare una coalizione e individuare il candidato sindaco. Il nome che ricorre più frequentemente è quello di Mirco Romanelli (con diverse esperienze di amministratore alle spalle) mentre è escluso che possa ritentare la scalata Fabiano Alessandrini che viene dato più proiettato verso la Regione. Difficile e prematuro dire se sarà una corsa a due o se comparirà sulla scena qualche altro contendente. Soprattutto sarà interessante vedere che decideranno i tre ex consiglieri di maggioranza e gli ex assessori confluiti nell’associazione Open.

Marisa Colibazzi