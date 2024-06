Estate altidonese: due festival musicali al ‘Parco dei due ponti’

Un’estate ricca di novità che sposano la tradizione locale per un calendario di eventi che apre al coinvolgimento della città. Il riferimento è ad Altidona, dove ieri, nella sala Lussu, il sindaco Giuliana Porrà affiancata da alcuni amministratori, ha presentato il programma delle iniziative estive, che coniuga la valorizzazione dei luoghi, all’integrazione delle diverse generazioni, tradotta in nuovi stimoli per la crescita socio culturale del territorio. Tra le novità: due Festival che si svolgeranno al ‘Parco dei due ponti’ per offrire musica a 360 gradi unita a degustazioni da condividere nel grande spazio del parco pronto ad accogliere artisti di fama nazionale ed internazionale ed un numeroso pubblico. L’estate altidonese, parte con il primo festival Shaka Brah, in programma da domani a domenica, per poi ripetersi dal 26 al 28 luglio e dal 23 al 25 agosto. Il festival, è organizzato da Noma 21 nelle persone di Suzana Ndreu, Claudia Cameli, Paolo Lelli e Giorgia Ferranti, ed ospiterà artisti noti del panorama rap tra cui Mondo Marcio, Nerone e Kaos, unitamente ad una gara di freestyle e reggae. L’apertura dei cancelli d’ingresso al parco è fissata alle 19 con stand food e bevarage. L’altra grande novità ospitata nel bellissimo parco di oltre due ettari di estensione, è il Festival Summer Rock che si terrà il 30 e 31 agosto e primo settembre, dietro organizzazione di LightHouse Entertainment, nelle persone di Vittorio ed Alessandro Amoni. Protagonisti del rock saranno i Punkreas e le Bambole di Pezza a cui si uniscono sorprese da svelare. Anche in questo caso alla musica si uniranno degustazioni curate da ‘Mon Amour’. Insieme agli eventi in prima edizione, Altidona celebra l’amore per le tradizioni con la Festa dei Fornaciai (antico mestiere che segna le origini della città) in programma il 13 ed 14 luglio e poi ancora grandi festeggiamenti in occasione della 50esima edizione della Sagra della polenta con le lumache, che si terrà dal 3 al 7 agosto, curata dalla Pro loco presieduta da Andrea Attorresi.

Paola Pieragostini