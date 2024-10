Falsi addetti Hera suonano nelle case chiedendo dodici euro

Nella mattinata di ieri e poi nel primo pomeriggio tre giovani ben vestiti presentandosi per consulenti Hera, nota società multi servizi per energia e ambiente, hanno iniziato a girare per la abitazioni in particolare persone anziane. Sono state diverse le segnalazioni dei residenti di Montappone, che in pochi minuti hanno chiamato i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio che ha inviato sul posto una pattuglia per fare degli accertamenti. La descrizione era sempre la stessa e stando ad una prima ricostruzione si trattava di 3 persone ben vestite con giacca e cravatta con età compresa fra 25 e 30 anni, dopo aver suonato al campanello, specie di persone anziane si presentavano come consulenti Hera mettendo in bella vista il logo della società su una cartella. Il loro approccio era molto semplice spiegavano che a causa di un inconveniente tecnico pur essendo legati al mercato tutelato dell’energia, c’era un addebito aggiuntivo di circa 12 euro nella bolletta che si poteva risolvere. Nella loro esposizione precisavano che nei giorni precedenti l’azienda elettrica aveva inviato una lettera in cui annunciavano un cambio. Insomma condizioni che potevano indurre in buona fede a dare fiducia alla persone che si era presentata, a cui però non interessava visionare contatori, adducendo come motivazione che non erano tecnici ma consulenti, e magari era meglio parlarne in casa. Alcuni residenti però non hanno preso di buon occhio la visita di queste persone e dopo averle invitate ad uscire, hanno segnalato la cosa ai carabinieri. Da qui è emerso che in pochi minuti la Compagnia di Montegiorgio ha ricevuto diverse segnalazioni dello stesso genere, per l’esattezza tre persone che vestite alla stessa maniera giravano per le vie del centro tanto che è stata inviata una pattuglia sul posto per fare degli accertamenti. Alessio Carassai