Farmacia comunale, pubblicato il bando per vendere le quote

Adesso è deciso, il 20% delle quote pubbliche della società mista di Farmacia comunale sta per essere alienato. Nei giorni scorsi, gli amministratori comunali hanno pubblicato il bando per l’asta pubblica per vendere le quote, mettendo fine a un progetto di alienazione che sta andando avanti da anni. "La vendita all’asta riguarderà la cessione della titolarità e dell’intera quota di partecipazione dell’ente pari al 20% il cui valore, secondo una stima che abbiano fatto fare di recente, si attesta sui 690mila euro" ha spiegato il sindaco Endrio Ubaldi dando comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso, anche nell’ultima seduta del consiglio comunale tanto più che, per procedere a questa alienazione, è stato necessario ottenere il nulla osta dell’assise.

Negli anni era stata effettuata una prima stima legata al solo valore del 20% di proprietà pubblica e il valore risultò di circa 270mila euro. Con l’amministrazione Ubaldi, non solo si era deciso di portare a termine l’operazione ma era stato fatto un ulteriore passo in avanti, affidando un incarico anche per valutare il valore della titolarità stessa delle quote. Ne era risultato che i due professionisti incaricati avevano presentato una valutazione complessiva di 690mila euro, appunto, che adesso è la base d’asta da cui partire. Tutti questi passaggi erano stati perfezionati lo scorso luglio e, adesso, è arrivato il bando per chiudere la pratica una volta per tutte.

Il termine per ricevere le offerte da eventuali soggetti interessati (a meno che non lo siano gli stessi titolari delle quote di maggioranza di Farmacie comunali) è stato fissato al 15 gennaio, alle ore 11, presso la sede provvisoria del Comune (in via Conventati). Sull’utilizzo che il Comune pensa di fare di questo introito extratributario, ancora non ci sono certezze, ma l’intenzione è di utilizzare il ricavato per investimenti nei settori dello sport, del sociale e della cultura.