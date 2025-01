Fedrizzi: "A Trento una giornata speciale"

Una gara che verrà ricordata per tanto tempo quella di Trento da tutto l’ambiente della Yuasa Battery. In primo luogo per aver preso punti in casa della squadra Campione D’Europa, fatto storico che diventa ancora più rilevante considerando il fatto che la Yuasa ha dovuto fare a meno del palleggiatore titolare Tsimafei Zhukouski alle prese con un problema muscolare, sostituito in maniera egregia dal totem Manuele Marchiani, uno che a Grottazzolina è ormai un’autentica istituzione. Punto pesante in classifica, zona a rischio ricacciata ancora a cinque lunghezze e un pieno di grande energia mentale per il proseguo della stagione.

Il pieno delle emozioni però a Trento lo ha fatto uno che li è nato e cresciuto non solo pallavolisticamente ma anche fisicamente. Parliamo di Michele Fedrizzi che con l’Itas ha iniziato a giocare, è arrivato in prima squadra vincendo scudetto e Champions League e conquistato la chiamata azzurra. Questo prima di iniziare un tour in Italia e non solo che lo ha portato lo scorso anno a Grottazzolina con cui ha firmato la storica promozione in Superlega, con tanto di punto decisivo a Siena ovviamente dai nove metri, la specialità della casa. Chiaro che a Trento è stato per lui un amarcord totale e un tuffo nel passato ma senza dimenticare di portare fieno in cascina alla Yuasa, considerando che ha chiuso la gara con 16 punti messi a referto e una presenza costante in ogni fondamentale.

Giornata speciale sia per lui nel vortice di emozioni che lo hanno chiamato in causa davanti a 3200 spettatori. "E’ stata una bellissima gara, non solo perchè siamo riusciti a portare via un punto molto importante per la nostra classifica ma per tutto quello che si è visto in campo. Poi è chiaro che per me giocare in quel palas è sempre una grandissima emozione. Oggi più che mai mi sono realmente reso conto della bellezza del percorso che ho fatto qui fin dalle giovanili e questa gara me la sono goduta proprio tutta".

Soddisfazione ma anche realismo e occhi puntati sulle ultime cinque gare, dopo la sosta per la Coppa Italia di domenica prossima. "La continuità è molto importante perché in poche settimane si può ribaltare la classifica. Basta guardare la graduatoria e si vede che siamo ancora tutti li in zona salvezza e con addirittura i play-off neanche troppo distanti. E’ un equilibrio incredibile e un livello veramente molto alto. E’ assolutamente vietato calare di intensità anche solo per un istante e serve spingere sempre al massimo in ogni momento di ogni singola gara".