Fermana, è iniziato il conto alla rovescia

Proseguono i giorni d’ansia a Fermo. Il 12 luglio, termine ultimo per presentare la domanda d’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, si avvicina sempre di più, e l’aria non è delle migliori. Mancano 17 giorni all’ultima data utile per dare un futuro dignitoso alla Fermana. Per farlo bisogna assolutamente pagare tre delle quattro mensilità rimanenti della scorsa stagione, quelle di marzo, aprile e maggio. Per quella di giugno si potrà aspettare la fine di agosto, ma quei circa 300mila euro devono essere sborsati entro il 12 luglio. Si parlava di possibili anticipi di pagamenti, ma nulla da fare. L’impressione è che anche per quelli bisognerà aspettare a lungo. La certezza però è che verranno pagati dato che a pagarne le conseguenza sarebbe direttamente la proprietà attuale, che ha posto la firma sulla fideiussione necessaria per l’iscrizione dello scorso anno in Serie C. Intanto proseguono ancora le trattative per il concordato fiscale con Agenzia delle Entrate e Inps. La smentita di quest’ultima ente su un accordo ufficioso pesa ancora come un macigno e ha cambiato le carte in tavola. Prima della risoluzione dello stralcio del debito da due milioni e mezzo, non si potrà fare altro. Nel frattempo, gli acquirenti rimangono pazientemente alla porta, aspettando i risvolti del concordato. Non si sa però per quanto tempo gli andrà bene solamente aspettare. I tempi passano le bocche sono cucite per i famigerati patti di riservatezza, ma intanto i rischi aumentano giorno dopo giorno. Alle spalle c’è un popolo intero che non ha la minima idea di cosa aspettarsi dal futuro, non sanno neanche se effettivamente un futuro ci sarà.

Intanto il sogno della formazione U17 è sfumato in finale. La formazione Allievi della Fermana è stata sconfitta all’ultimo atto del Torneo Velox dal Matelica. Una sconfitta che non svaluta il grande percorso fatto dalla squadra allenata da Eddy Mengo. Stesso discorso vale per la Juniores, fermata solo in semifinale dal Porto Recanati nella semifinale del Memorial Carlini Orselli. Sui social la Fermana si è congratulata con la squadra U17: "Una sconfitta quella in finale del Torneo Velox, categoria Under 17 di Macerata, che non cambia l’ottimo giudizio sulla stagione della nostra Under 17 guidata da Eddy Mengo. In finale si è imposto di misura il Matelica cui vanno i complimenti per il traguardo raggiunto. Ma il nostro grazie e il nostro abbraccio va ai nostri ragazzi, allo staff tecnico, ai dirigenti e ai genitori che hanno seguito nel corso di questa stagione il cammino dei ragazzi". Con quest’ultima partita si conclude anche la stagione delle giovanili della Fermana. In attesa di capire come si evolveranno le varie situazioni, speriamo che non sia l’ultima volta che una formazione con questa maglia scenda in campo.

Filippo Rocchi