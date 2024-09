Fermana, in gruppo Palumbo e Bartoli

Dopo il classico lunedì di riposo la Fermana ha ripreso ad allenarsi nella settimana tipo che porterà alla terza sfida di campionato, stavolta in casa dell’Atletico Ascoli, reduce dal blitz esterno di Civitanova Marche. Un rientro bagnato chge ha visto la squadra allenarsi nel primissimo pomeriggio sul sintetico del Firmum Village. Da un lato sicuramente il fatto di non andare ulteriormente a compromettere il fondo del Bruno Recchioni apparso domenica in condizioni quantomeno approssimative. In tal senso proprio in questi giorni dovrebbero partire, maltempo permettendo, i lavori di sistemazione del fondo dello stadio (come ha avuto modo di sottolineare il ds Paolucci nella sala stampa post derby) che già contro l’Isernia dovrebbe avere un aspetto decisamente migliore. A onor del vero comunque va detto che sono diversi gli impianti visti in queste prime giornate del girone F di Serie D non all’altezza della situazione: le immagini del Riviera delle Palme o dello stadio di Isernia sono sotto gli occhi di tutti. Non un "mal comune mezzo gaudio" ci mancherebbe ma la consapevolezza che, dove ci sono fondi in erba naturale, la gestione è spesso molto complicata e di difficile soluzione. Firmum Village che diventa una risorsa importante in questa settimana oltretutto perché proprio ad Ascoli si giocherà su un sintetico, tra l’altro molto recente, come quello del Don Mauro Bartolini di Monticelli e quindi un adattamento settimanale alla superficie diventa assolutamente importante. Seduta di allenamento classica per coloro che non sono scesi in campo domenica, defaticante e recupero per chi ha portato a termine l’intera gara invece. La buona notizia riguarda il ritorno in gruppo di Luigi Palumbo e di Edoardo Bartoli, entrambi ancora non disponibili nelle prime giornate per i rispettivi problemi fisici. Problemi ora alle spalle e dunque ecco due frecce in più a disposizione di mister Bolzan per le rotazioni in mediana e in avanti. Intanto, proprio nella giornata di ieri, la Fermana ha comunicato ufficialmente che la campagna abbonamenti per la stagione in corso chiuderà il prossimo 28 settembre. "Insieme per Fermo" questo lo slogan che la società ha scelto con l’immagine che richiama dall’alto uno dei simboli della città come Piazza del Popolo. Un richiamo molto identitario per una tifoseria che non si è fatta pregare e, nonostante il fisiologico ritardo stagionale, ha già superato le 500 tessere sottoscritte. L’obiettivo è senza dubbio quello di continuare a crescere e quindi si punta ancora a migliorare questa cifra con una nuova promozione. Per questa settimana infatti i primi 50 sostenitori che acquisteranno un abbonamento intero saranno omaggiati di un gadget del Fermana Store.

Roberto Cruciani