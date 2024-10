Ferretti: "Gruppo coeso. Peccato i ko in casa"

Il rammarico per quel il secondo ko interno con l’Isernia ma anche la voglia di far bene sul sintetico de L’Aquila domenica prossima oltre ad un bilancio di quetso inizio stagione. Un Daniele Ferretti a 360 gradi, ospite a LunediDiretta su Tv Centro Marche che ha raccontato questa prima parte della sua esperienza fermana. "Lavoriamo insieme da poco più di un mese, siamo un gruppo coeso e stiamo creando qualcosa di importante in un campionato difficile. Siamo delusi per il ko contro l’Isernia perché ci tenevamo a regalare una vittoria ai tifosi che ci stanno dando affetto e siamo felici di questo. Queste sconfitte fanno parte del percorso, ci fanno crescere e noi dobbiamo crescere. Ci sono stati episodi sfortunati che hanno condizionato la gara ma dobbiamo fare mea culpa delle occasioni non sfruttate e che eravamo stati bravi a crearci, sbagliando la scelta finale. Tanti anche i calci piazzati non sfruttati soprattutto nel finale. Ma non possiamo e non dobbiamo solo recriminare, serve fare mea culpa".

Due vittorie esterne sul sintetico, due sconfitte in casa in un Recchioni decisamente non in buone condizioni, tutt’altro. "In questo momento il campo è in difficoltà, ci stiamo adattando e giriamo vari campi per gli allenamenti. Purtroppo in casa facciamo fatica anche per questo, non è un alibi ma le squadre che hanno la fortuna di allenarsi sul proprio campo e giocarci la domenica sono avvantaggiate. Noi in questo momento non lo siamo ma dobbiamo fare di necessità virtù".

Il terzo sintetico stagionale arriva domenica in casa de L’Aquila. "La stiamo preparando molto bene, mister Bolzan è molto preparato e meticoloso con uno staff importante che ci da una grande mano. Andremo molto preparati, arriviamo anche noi da una sconfitta e vogliamo rifarci. Sarà una bella gara perché siamo due squadre cui piace giocare al calcio. Conosco molto bene mister Giovanni Pagliari (insieme a Recanati negli ultimi anni, ndr) quindi sarà sicuramente una gara bella e interessante. Certo, mister Bolzan è dispiaciuto del ko di domenica perchè ci teneva come noi a dare un segnale importante in casa. Ci tiene tantissimo, sente molto questa città e in casa chiedeva di dare quella spinta in più per portare ancora più gente allo stadio. Loro saranno sempre il nostro dodicesimo uomo in campo. Stimo sereni e continuiamo a lavorare per creare compatti". Prevendita per L’Aquila aperta fino alle 19 di domani: oggi e domani casa Fermana aperta dalle 15 alle 19, anche per gli abbonamenti.

Roberto Cruciani