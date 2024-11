Festa delle Forze armate: ecco le celebrazioni

Unità nazionale e festa delle Forze armate: lunedì 4 novembre il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini renderà omaggio al monumento dei caduti in piazza Mentana. In occasione della ricorrenza dell’Unità nazionale e della festa delle Forze armate, la cittadinanza sangiorgese è invitata dallo stesso sindaco a partecipare alle celebrazioni che, su iniziativa della Prefettura si svolgeranno a Fermo e coinvolgeranno le comunità della Provincia. Lunedì 4 novembre, alle ore 10, è in programma nella Cattedrale della città i Fermo la celebrazione della Santa Messa officiata dall’arcivescovo monsignor Rocco Pennacchio.

Alle 10.40 seguirà lo schieramento dei reparti, gli onori del Prefetto, l’alzabandiera, la deposizione della corona sul monumento ai Caduti e la lettura del messaggio del Capo dello Stato., Il sindaco Vesprini ci tiene che la cerimonia venga svolta pure a Porto San Giorgio per favorire la partecipazione della popolazione e onorare la comunità locale. A Porto San Giorgio dunque, con appuntamento alle 12, le autorità civili e militari renderanno omaggio al monumento ai Caduti in piazza Mentana.

s.s.