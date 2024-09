Festeggiamenti in tono minore per il patrono

La città si prepara ai festeggiamenti del 2 settembre, dedicati a Sant’Elpidio Abate e lo fa con una serie di appuntamenti molti dei quali già inseriti nel cartellone estivo ma ‘inglobati’ nel programma ufficiale per il patrono. Sarà festa ma sotto tono, una festa ‘di maniera’, organizzata non potendo contare su tempestive programmazioni e disposizioni impartite per tempo dall’ex amministrazione (come avveniva in passato). I festeggiamenti prevedono, oggi, ‘Scopri i tesori nascosti’, con la possibilità di effettuare visite guidate al palazzo comunale e alla torre gerosolimitana. Ieri e oggi, con la collaborazione dell’Associazione culturale Amici Appassionati Auto d’epoca, la 12a Passeggiata auto d’epoca e Fiat 500 che, nell’odierna mattinata prevedono la partenza del tour per la città da Castellano per arrivare intorno alle 11, a Casette d’Ete, alla Basilica Imperiale di Santa Croce, (con una apertura straordinaria per una visita guidata). Il 27 agosto (ore 21,15) presso il Chiostro di San Francesco, il consueto appuntamento del martedì della rassegna cinematografica all’aperto ‘Nuovo Cinema Cunicchio’. Il 29 agosto, eccezionalmente di giovedì (e non venerdì come di consueto), presso la Basilica della Misericordia (ore 21,15) ultimo appuntamento della rassegna Accademia Organistica Elpidiense, edizione numero 50, con Il suono Rococo’, concerto per tastiere fra Italia e Spagna del ‘700 (ingresso libero). Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre, presso Largo della Memoria (dietro il palazzo comunale), torna il consueto appuntamento con la Sagra del pollo in potacchio, dalle ore 19. Sabato 31 agosto (ore 21), in Piazza Matteotti, in collaborazione con l’Associazione Lagrù, saranno messe in scena ‘Le avventure di Mengone Torcicolli, spettacolo che ha come protagonista la maschera marchigiana ottocentesca. Domenica 1 e lunedì 2 settembre, il Comune propone ‘Una città che è una scoperta’ ovvero la possibilità a quanti lo vorranno, di visitare il centro storico cittadino. Il 1 settembre, in serata, sempre in Piazza Matteotti, si potrà assistere allo spettacolo ‘Scena Muta’, a cura di Piero Massimo Macchini. Infine, il 2 settembre, giorno del Santo Patrono, la Santa Messa nella Perinsigne Collegiata (ore 10,30) e la tradizionale processione per le vie del centro storico. Chiude il cartellone, lo spettacolo serale in Piazza Matteotti ‘Sant’Elpidio a improvvisare’ in collaborazione con Lagrù.

Marisa Colibazzi