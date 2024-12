Festeggiano 50 anni in gruppo: serata speciale da Controluce

Hanno scelto di festeggiare i loro primi 50 anni tutti insieme, regalandosi una serata speciale, i nati nel 1974 a Porto Sant’Elpidio e, nella pizzeria Controluce, si sono ritrovati in tanti (oltre 60) per un’allegra cena e per soffiare allegramente sulle fatidiche candeline.

Una festa di compleanno corale, organizzata in primis da Elisabetta Marcucci che ha chiamato a raccolta i coetanei per la simpatica reunion, e che che si è rivelata una piacevolissima occasione per ritrovarsi, per farsi trascinare dai ricordi, per raccontarsi e per rivangare, con un sorriso pieno di affettuosa nostalgia, i tempi andati, con episodi e aneddoti esilaranti. Tanta voglia di sorridere, ma anche di guardare avanti, di tracciare bilanci degli anni già vissuti, senza perdere di vista progetti, sogni e obiettivi per gli anni a venire.

"Abbiamo mangiato, sorriso, scherzato, ballato, cantato e ringraziato l’organizzatrice della splendida serata": il commento generale. Poi la rituale foto di gruppo finale: un altro ricordo da custodire con affetto.