Fontana: "E’ l’ora di fare punti in casa"

Si avvicina la sfida con la Vigor Senigallia, terzo impegno stagionale al Bruno Recchioni dove la Fermana torna dopo due ko nelle ultime due gare. E sull’ultima sconfitta, quelli maturata a L’Aquila, è tornato in settimana ospite di LuneDiretta su Tv CentroMarche Tommaso Fontana. "Un peccato la sconfitta perché avevamo preparato bene la gara - sottolinea il centrocampista italo venezuelano - ed essere rimasti in dieci nella prima parte di gara ha sicuramente influito. Siamo rientrati anche bene nella ripresa ma abbiamo preso subito gol su palla inattiva. Poi Giampaolo ha trovato un gran gol per il raddoppio, a quel punto ci siamo dovuti un pò scoprire per andare a riprenderla ma abbiamo fatto un po’ di fatica lasciando campo a loro. Purtroppo l’inferiorità così presto ci ha un po’ condizionato. Il doppio giallo a Mavrommatis? Il primo era ingiusto a mio avviso, il secondo ci poteva anche stare. Ma essendo già ammonito il direttore di gara lo poteva evitare Comunque il mister era soddisfatto per l’atteggiamento della squadra dopo la gara. Proprio il giusto atteggiamento è un punto di partenza per noi per guardare proprio alla gara con la Vigor Senigallia". Due squadre che arrivano al match da situazioni diverse di classifica ma entrambe vogliose di rifarsi dopo i ko dell’ultima giornata. "La Vigor Senigallia arriverà arrabbiata ma non dobbiamo guardare a questo. Pensiamo a noi che dobbiamo iniziare a fare punti in casa per dare una gioia ai nostri tifosi". Fermana che dovrà sopperire all’assenza di Mavrommatis, classe 2006. Ha lasciato spazio al novantesimo del match contro l’Isernia al pari età Granatelli, che lo sostituirà proprio con la Vigor, salvo sorprese.

Tornando alla conferenza stampa di mercoledì per l’accordo con Unimc, significativo l’intervento di Gianfilippo Simonii: "Se hai disponibilità ma non hai persone adatte e competenti, spendi male e a caso. Qui stiamo rilanciando un discorso con meno risorse ma con maggiore gestione e competenza".

Roberto Cruciani