Frazione Luce. Materiale inerte a dieci metri dal fiume. Scatta il sequestro

Nel silenzio più totale, nella frazione Luce, a pochissima distanza dal fiume Tenna, circa una decina di metri, da oltre un mese, c’è l’area di un’azienda privata che si occupa di estrazione, escavazione e stoccaggio di materiali lapidei e inerti, conglomerati bituminosi, calcinacci, e rifiuti vari, sequestrata dal Noe: ‘Area/rifiuti sottoposti a sequestro penale’ si legge sul foglio affisso sul cancello, reso off limits. La superficie interessata dal provvedimento è piuttosto estesa, nel mezzo c’è anche un’area utilizzata da una ditta estranea a questi fatti. Stando ai residenti di via Concetto Marchesi, da dove si arriva ai terreni sequestrati e al fiume Tenna che hanno segnalato il caso, in precedenza lì c’erano enormi vasche che sono state riempite con materiali di ogni tipo, e interrate. Il tutto a un amen dall’alveo del Tenna e dalle case. "E’ un’area in cui viene interrato di tutto, compresi plastica, reti di pescatori, cavi elettrici, ferro" affermano i residenti che, preoccupati, in periodo di campagna elettorale hanno informato anche i candidati sindaci, sperando in un solidarietà attiva da parte loro. D’altra parte, chi abita da quelle parti convive con questa situazione ormai da diversi anni.

"Abbiamo chiesto informazioni e segnalato il fatto anche in Comune, alla polizia locale, e altri enti e organi di controllo preposti senza riuscire ad avere una qualche risposta che potesse rassicurarci sulla salubrità della zona, vista la presenza di ogni tipo di materiale che, peraltro, in una ampia porzione a ridosso del Tenna, è stato interrato. C’è il rischio di una qualche forma di inquinamento? Possiamo stare tranquilli? Vogliamo saperlo” aggiungono e ricordano di quando "le operazioni di abbancamento di quel mix di materiali si stavano avvicinando troppo al fiume, e la Forestale aveva intimato alla ditta, che ha provveduto, di arretrare, proprio perché troppo pericoloso". Da ultimo, è arrivato il sequestro penale. "Abbiamo segnalato il tutto ai candidati chiedendo anche a loro un interessamento. Ci chiediamo e vogliamo risposte certe – concludono - su chi porterà via quel materiale? O che fine farà? E ancora: tutta quella roba interrata in un’area in cui la vegetazione è stata massacrata, ha provocato l’inquinamento del vicinissimo Tenna? Chiediamo spiegazioni su tutta questa situazione oltre che sulla roba maleodorante che stiamo respirando da anni".

Marisa Colibazzi