Si intrufola negli spogliatoi durante la partita e ruba una collana d’oro, preso 20enne

Porto San Giorgio (Fermo), 14 marzo 2024 - Aveva atteso il momento propizio e poi aveva rubato una collana d’oro lasciata negli spogliatoi durante una partita di calcio a 5 . E’ accaduto a Porto San Giorgio e l’autore del furto, un 20enne fermano di origine straniera, è stato denunciato all'autorità giudiziaria.

Il giovane è stato riconosciuto responsabile del furto aggravato di una collana in oro dal valore di 900 euro. Il gioiello, appartenente ad un minorenne di Porto san Giorgio, era stato lasciato nello zaino negli spogliatoi del palasport “Palasavelli” durante una partita di calcio a 5.

Le indagini hanno rivelato che il presunto colpevole aveva venduto l'oggetto il giorno successivo del furto a un negozio di compro oro, che a sua volta lo aveva rivenduto dopo dieci giorni. Contemporaneamente, a Porto Sant'Elpidio, un 29enne senegalese e un 22enne tunisino, entrambi senza fissa dimora in Italia e con precedenti penali, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Fermo per tentato furto aggravato in concorso. I due sono stati i dentificati come i responsabili del tentativo di effrazione alla "Pizzeria Nesi", di proprietà di un esercente di Civitanova Marche, senza tuttavia riuscire a entrare.