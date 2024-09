Gadda: "Sfruttato l’episodio". Bolzan: "Abbiamo lottato"

Il primo ad arrivare in sala stampa è il tecnico Massimo Gadda molto lucido nell’analisi della gara. "Abbiamo sfruttato l’errore e siamo andati avanti. Un buon primo tempo ma poi ci siamo abbassati un po’. Abbiamo sofferto queste palle lunghe su Bianchimano, difficile da contrastare di testa, ma in realtà pericoli solo nel finale. Alla fine una vittoria meritata al di la che nella parte finale abbiamo un po’ sofferto. Era la gara che avevo chiesto ai ragazzi, so che possono crescere ancora. Abbiamo retto molto bene, di carattere e di voglia, questo fa senza dubbio ben sperare per il futuro. Occorre dal merito agli avversari, son partiti dopo ma hanno una buona squadra e ottimi giocatori. Non era semplice su un campo insidioso come questo, in cui controllare la palla non era facile. Nervosismo? I derby sono molto sentiti, qualche scontro c’è stato ma intanto l’importante è che finisca tutto quanto lì e non si vada oltre. Due gare di campionato non cambiano alcuna prospettiva: arriva il Chieti domenica e non si respira male. Azzerare subito tutto e pensare a quella che deve arrivare con la massima concentrazione. Abbiamo una rosa omogenea con over e under che si equivalgono, ha giocato la stessa formazione per due gare ma non vuol dire nulla. Chi sta fuori deve essere pronto. Alluci? Cambiato perché ha sentito un piccolo fastidio e non volevamo rischiare".

Parola al tecnico Dario Bolzan della Fermana dopo la prima sconfitta in campionato. "La differenza l’ha fatta un po’ la mancanza di coraggio dopo quell’episodio negativo, nel gestire meglio la costruzione. Complimenti fatti ai ragazzi, lo spirito visto oggi è quello giusto. Nervosismo è figlio di queste gare, siamo stati lucidi e uniti, abbiamo lottato con il cuore. A noi ha condizionato molto il campo, siamo alla ricerca di un calcio ragionato che non siamo riusciti a fare soprattutto nei primi venti minuti. Poi ci siamo ripuliti e abbiamo giocato in avanti sia nel finale del primo tempo che nella ripresa. Orgoglioso del gruppo che ha lottato come la gente di Fermo vuole che si giochi, questo episodio in queste gare un po’ di condiziona. Ci siamo un po’ rimasti impauriti, abbiamo un po’ rinunciato ma poi abbiamo ripreso a giocare. Mentalità importante, gruppo serio venuto qua a lavorare e fino alla fine ci abbiamo provato. hi gioca, ma anche chi entra dà tutto. Il pubblico tanta roba, sapevo che ci sarebbe stato tutto questo, se continuiamo così tutti insieme possiamo toglierci delle soddisfazioni".

Roberto Cruciani