Gala del ciclismo, tra gli ospiti anche Moser

Continua ad essere meta di personaggi di particolare richiamo la città di Porto Sant’Elpidio che, dopo l’invitata dell’ex ministro alla cultura, Sangiuliano (venuto in veste di scrittore e giornalista) e di Giambruno (giornalista ed ex compagno della Meloni), si appresta ad accogliere il generale Roberto Vannacci. Anche nel suo caso, va precisato subito, l’ospite vip non sarà presente in città in veste di europarlamentare, ma bensì come special guest al Galà del Ciclismo, Premio Ferro di Cavallo, promosso da Vincenzo Santoni che, per l’occasione, ha voluto avere tra i suoi ospiti di riguardo anche Francesco Moser e la sua attuale compagna, nonché ex ciclista, Mara Mosole.

L’appuntamento è per il 13 dicembre, al ristorante ‘Perla sul mare’ (la cena di gala, a base di pesce costa 40 euro) per un momento aggregativo e conviviale il cui obiettivo, secondo il suo principale promotore Santoni "è di alimentare il coinvolgimento e la passione dei tanti amici e degli addetti ai lavori del ciclismo che non mancheranno alla tradizionale manifestazione di fine anno". "L’onorevole europarlamentare Vannacci racconterà le sue passioni sportive di fronte alla grande platea di amici e di appassionati del ciclismo – è la presentazione di Santoni – così come farà Moser, il ciclista italiano più vittorioso di sempre, che non ha bisogno di presentazioni e che tornerà in città con la sua dolce Mosole, anche lei ex ciclista professionista e già campionessa italiana".

All’evento (nella cui locandina non compare il logo del Comune), come noto, è legata a doppio filo, la consegna del Premio Ferro di Cavallo, "per gratificare atleti che si sono messi in luce durante il 2024, oltre ad imprenditori di spicco che sono vicino al mondo del ciclismo, alle istituzioni del territorio, agli organizzatori di manifestazioni ciclistiche, ai nuovi campioni in erba del ciclismo, oltre che di altri sport" conclude Santoni.