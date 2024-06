Gang bike, gli appassionati delle due ruote promuovono il territorio

La passione per le due ruote può facilmente diventaere l’occasione per promuovere il territorio, soprattutto una zona come quella del Fermano che si presta molto ad essere visitata in bicicletta.

E così l’associazione ‘Gang Bike’ di Francavilla d’Ete, si fa sempre di più ambasciatrice dello sport francavillese in tutta la provincia e persino a livello regionale. L’associazione sportiva amatoriale, che si avvia ormai verso il quinto anno di attività, venerdì è stata protagonista di una cicloturistica in notturna nelle vie storiche di Fermo, alla presenza di associazioni cittadine e delle maggiori istituzioni della città capoluogo.

La ‘Gang Bike’, per organizzazione, professionalità, impegno e spirito di iniziativa, è diventata ormai un punto di riferimento del territorio anche per altre associazioni di bike.

Già fissate le cicloturistiche di giugno che si svolgeranno il 7 a Santa Vittoria in Matenano, il 14 a Montegiorgio, il 21 a Porto Sant’Elpidio e il 28 a Francavilla d’Ete. Questo però è solo un assaggio: per effetto dei grandi risultati ottenuti in termini di adesioni infatti, la ‘Gang Bike’ sta già lavorando per fissare nuovi appuntamenti che valicheranno anche i confini provinciali alla scoperta delle bellezza storiche dei borghi e delle bellissime vedute paesaggistiche di colline e monti sempre da scoprire in sella alle due ruote: un modo di viagiare che fa bene alla salute e anche all’ambiente.

A.C.