Giardino d’estate, 3 risposte al bando ma è polemica

Protocollate in Comune tre offerte riferite al bando per ottenere in concessione la gestione del chiosco interno al giardino d’estate. La notizia è comunicata dall’assessore al patrimonio, Fabio Senzacqua il quale ne approfitta per polemizzare con i consiglieri del Pd responsabili di avergli attribuito delle responsabilità in merito ai ritardi di emissione del bando in questione e perché in prima battuta lo stesso sia andato deserto, Secondo l’assessore, alla luce delle tre offerte giunte in Comune Viene da ripensare alle considerazioni mosse circa un mese dal gruppo del PD e che oggi si rivelano sbagliate: "Infatti – spiega – se da un lato attribuiva erroneamente alla tarda pubblicazione dell’avviso il fatto che lo stesso fosse andato deserto, dall’altra affermava di non comprendere le ragioni per cui si fosse arrivati così ’lunghi’ col bando". Senzacqua quindi respinge le critiche sostenendo che sta portando avanti con impegno un operato reso ancora più arduo dalle tante problematiche lasciate dalla passata a amministrazione comunale. Inoltre rivendica i meriti dell’attuale amministrazione per essere riuscita a reperire cospicui finanziamenti, non ultimi i 7,2 milioni di euro per il porto: "Purtroppo, però, – conclude – si deve constatare anche che in questi due anni abbiamo assistito da parte del PD ad una politica di bassa lega, volta al discredito della maggioranza".

silvio sebastiani