Gicher Stampa alla conquista della cosmesi

Dopo il food e le calzature, le etichette prodotte da Gicher Stampa vanno anche alla scoperta del settore della cosmesi nel distretto della beauty valley lombarda. Continua nell’opera di diversificare il campo d’azione per i suoi prodotti, l’azienda fermana leader a livello nazionale nel settore delle etichette adesive che, nei giorni scorsi, è stata presente con le sue creazioni all’Innovation Day del Polo Cosmesi, importante evento del settore della bellezza. Un’occasione per l’Ad di Gicher Stampa, Maura Donzelli, per incontrare alcune tra le più importanti aziende cosmetiche presenti all’evento, la maggior parte delle quali sono italiane (per un fatturato di 8 milioni di euro) attive tra Milano, Bergamo, Crema e Brianza. All’Innovation Day, la Gicher Stampa ha presentato le proprie innovazioni dedicate al settore della cosmesi e del beauty come le etichette con effetti sensoriali e visivi che rispondono alle necessità di un settore in continua crescita che dà grande importanza all’esperienza visiva del prodotto. "Negli anni abbiamo assistito a una evoluzione nella stampa delle etichette adesive – commenta la Donzelli il cui stand ha incuriosito anche il presidente del consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani – in termini di design e di materie prime. Il consumatore moderno è attento e acquista con maggiore consapevolezza. La nostra azienda è all’avanguardia con le ultime tecnologie".