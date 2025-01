Giornata della raccolta del farmaco, le associazioni si mobilitano

Si avvicina la Giornata nazionale di Raccolta del Farmaco. Si svolgerà dal quattro al dieci febbraio. L’evento è arrivato al 25 esimo anno di vita. Dal 2000, anno di nascita, ogni anno a febbraio, migliaia di volontari di Banco Farmaceutico (realtà creata a quel tempo da un gruppo di giovani farmacisti) presidiano le farmacie che aderiscono all’iniziativa, invitando i cittadini a donare uno o più farmaci per le realtà assistenziali e caritative del territorio. Ogni realtà è collegata a una o più farmacie della propria aria di riferimento.

Nella provincia di Fermo la mobilitazione dei volontari è già in atto da qualche settimana. Gli enti interessati sono: Bet Onlus, Associazione di volontariato La Liberata, Centro di Solidarietà CdO Marche sud Onlus, Centro di Solidarietà dei Monti Sibillini Odv, Croce Rossa Italiana-Comitato provincia di Fermo, Fondazione Sagrini Onlus, Pubblica assistenza Croce Azzurra San Giorgio Soccorso Odv, Pubblica assistenza Croce Verde Porto Sant’Elpidio. L’iniziativa vede coinvolti anche i farmacisti che, in base alle indicazioni fornite dalle associazioni benefiche, indirizza il cliente, suggerendo le categorie di farmaci di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno.

La raccolta copre solo le categorie dei "prodotti da banco": farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie. L’ultima edizione, a livello Italia, ha visto il coinvolgimento di 5.684 farmacie e oltre 25.600 volontari; dei 588.013 farmaci raccolti hanno beneficiato almeno 430.000 persone assistite dai 2.011 enti convenzionati con Banco Farmaceutico.

Si tratta di farmaci molto spesso destinati a bambini, persone anziane spesso sole o persone in situazione di fragilità. Nei giorni scorsi, in un pranzo di lavoro, si sono ritrovati i volontari della rete fermana che cerca di contrastare la povertà sanitaria nel territorio. È emerso un significativo spaccato della solidarietà esistente e delle opere in atto per aiutare e venire incontro al bisogno dei meno abbienti. Il numero degli assistiti nel 2024 è stato di 2084 unità. I farmaci consegnati sono stati 1710.