Gli spazi?. Anche fuori dallo smartphone

La mancanza di luoghi aggregativi è una carenza importante per noi giovani, perché limita le nostre opportunità di socializzazione e svago, rendendo i nostri paesi poco vivaci. La dipendenza crescente dai dispositivi elettronici lascia molti di noi a socializzare esclusivamente tramite smartphone e computer. Tuttavia, riteniamo che sia necessario invertire questa tendenza per il bene della nostra salute mentale e dello sviluppo sociale. Abbiamo riflettuto a lungo su come affrontare questa situazione. Abbiamo immaginato la creazione di un locale multifunzionale: al suo interno vorremmo trovare una varietà di intrattenimenti come biliardo, biliardino, freccette, ping pong e giochi da tavolo. Sarebbe fantastico organizzare serate a tema con karaoke, musica e teatro. Crediamo che l’apertura di tali locali ridurrebbe l’uso eccessivo dei telefoni cellulari e favorirebbe la socializzazione personale e la formazione di nuove amicizie. Inoltre, sarebbe un modo per i ragazzi di ritrovarsi in un ambiente sicuro e controllato, rassicurando anche i genitori sulla nostra sicurezza.

Classe II F