Grande successo per i tre giorni di eventi della ’Festa dello sport’

Colori, vivacità e allegria hanno caratterizzato la festa dello sport di cui domenica si svolta l’undicesima edizione, gratificata da un pienone di gente. Un bel colpo d’occhio offrivano gli stand allestiti sul lungomare dalle società sportive aderenti: ben 43, un record. Ognuna di esse vi ha messo in bella evidenza i colori sociali, i gadget, le immagini delle iniziative promosse, le coppe e i trofei conquistati oltre al materiale pubblicitario da distribuire accompagnato da informazioni sull’attività svolta. La festa ha acceso l’entusiasmo in tutta la città, ma in particolar modo tra i giovani i quali hanno avuto la possibilità di esibirsi in pubblico nella disciplina sportiva preferita. Porto San Giorgio ha un indice molto alto tra coloro che si dedicano allo sport e la popolazione. Inoltre è una città in cui è possibile praticare tutti i tipi di sport e alla festa erano tutti ben rappresentati: vela, calcio, basket, volley, ginnastica, boxe, arti marciali, tiro alla fune, pattinaggio atletica, tiro con l’arco, tennis. Una gran bella festa in cui tutti si sentivano amici nel segno dello sport.

La curiosità e l’attenzione della gente è stata catturata in particolare dalle esibizioni dimostrative di diverse discipline, per il cui svolgimento largo spazio è stato lasciato agli atleti baby. "Una manifestazione che mette in mostra le enormi potenzialità sportive di Porto San Giorgio, come città dello sport" ha commentato al termine delle giornate, con orgoglio, il sindaco Valerio Vesprini.

s.s.