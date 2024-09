Grandi successi per la padella gigante alla Festa del Mare

Oltre cinque quintali di pesce sono stati fritti e poi distribuiti, a partire dalle ore 18 di domenica nella tradizionale padella gigante dell’Adriatico, evento che si ripete da oltre mezzo secolo e che caratterizza l’estate sangiorgese. La giornata, iniziata in porto con la Festa del mare e l’omaggio della marineria ai Caduti, è poi proseguita nella zona sud. Tutto era pronto per la tradizionale padellata: circa dieci quintali di olio sono serviti per effettuare la maxi cottura, realizzata grazie alla collaborazione di decine di volontari che si sono messi a disposizione. L

Grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale e dalla Pro loco: "Il calore della nostra comunità e la passione per le nostre tradizioni sono stati i veri protagonisti di una domenica di festa", ha commentato il sindaco Valerio Vesprini. Il presidente della Pro Loco Giorgia Squarcia ha voluto ringraziare "i giovani che hanno partecipato alle varie fasi della padella in numero crescente. Il successo della giornata è stato confermato dalle numerose presenze e dalla vendita di tutto il pescato". Con i 5 quintali di calamaretti per il cui consumo innaffiato da buon vino e rallegrato dal concerto di una band si sono fatte le ore piccole. Quest’anno per la prima volta venivano distribuiti pure gnocchi alla marinara.