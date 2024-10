"Grazie al ponte viene tanta gente"

Danilo Ponzanetti è la memoria storica di Marina Palmense, assiste con soddisfazione alla crescita del quartiere e parla di un certo orgoglio: "Tanta gente a passeggio o in vacanza qui ce la sognavamo prima del ponte o nel passato, quando non avevamo nemmeno le strade. Ho visto Marina cambiare negli anni, ho visto anni di deserto assoluto, di lontananza di tutte le istituzioni. Poi ho visto che ci si è rimessi in movimento, che qualcosa è cambiato, che l’attuale amministrazione teneva a questo angolo di città. Il ponte è una svolta ma il nostro animo e la realtà tranquilla che viviamo sono rimasti autentici e ancora legati alla natura. Spero davvero che Marina Palmense non finisca soffocata nel cemento, gli investimenti devono essere sempre rispettosi di una identità precisa".