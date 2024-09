Half marathon: tutto pronto per la corsa

Il sindaco Valerio Vesprini ricorda che oggi, 15 settembre, torna sul lungomare di Porto San Giorgio la Hasf Marathon del Piceno fermano organizzata dall’associazione podistica ’Valtenna’. La partenza è alle 9 dalla postazione sul lungomare. Oltre alla mezza maratona di 21,097 chilometri su percorso omologato in due giri con altimetro zero, in programma anche la stracittadina non competitiva di 10 chilometri e la camminata di 5 per famiglie e bambini: "Un’occasione non solo per gli sportivi ma anche per chi vuole godersi una bella camminata all’aria aperta".