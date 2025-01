Hobnob e Nuova Scuola Edile: "Così investiamo sui giovani"

Non si possono costruire politiche del lavoro se non ci si prende cura dei giovani, se non si parte dalle scuole. Lo sottolinea Annalisa Cerretani, le politiche del lavoro sono una delle deleghe che le sono state affidate, nel tracciare il bilancio del 2024 parte dal progetto Hobnob a cui si partecipa in qualità di partner ed ente istituzionale di riferimento: "E’ una iniziativa che riguarda la vita dei nostri ragazzi dai 10 ai 17 anni nella fase adolescenziale, quella che segnerà tutta la loro vita soprattutto nelle scelte di studi e professionali, spiega l’assessore, E’ stato presentato un modello di intervento cittadino che prevede il potenziamento di spazi aggregativi di prossimità nel territorio del nostro Comune, contesti delimitati e polivalenti che offrono numerose opportunità formative e socializzanti per la prevenzione del disagio giovanile. E ancora, la partecipazione attiva degli adolescenti e della comunità educante alla progettazione degli interventi stessi, l’avvio di azioni territoriali stabili dentro e fuori la scuola". Ci si muove insieme, tra pubblico e privato, mondo della scuola e mondo del lavoro, per costruire inclusione, integrazione, e socializzazione per prevenire il disagio giovanile e contenere fenomeni di dispersione: "Sarà davvero speciale vedere la co-progettazione tra ragazzi e associazioni, Lab genitori-figli, edu-lab, psicologi and friends, coaching giovani, bibliobus, lab di strada e lab-etici".

L’altro progetto che si sostiene è quello della Nuova Scuola Edile che sta prendendo forma in zona Girola e che vedrà la luce entro il 2026, un’occasione reale di formazione per i giovani: "Progetto su iniziativa privata dell’Ente Scuola edile delle province di Ascoli e Fermo a cui come Comune abbiamo aderito con risorse, location ed idee. Zona Girola su 10 mila metri quadrati, almeno 500 metri quadrati serviranno alle esercitazioni. Una scuola vera e propria di maestranze edili finalmente. L’ennesimo progetto legato ad imprese e formazione garantito anche da un protocollo di intesa tra Ance e l’Ente Scuola Edile per legalità e sicurezza. Il sindaco, il dirigente Della Casa l’assessorato alle Politiche del Lavoro e quello delle Politiche Comunitarie e Lavori Pubblici hanno voluto questa scuola anche in nome dei tantissimi cantieri aperti e le continue richieste di risorse umane da parte di imprese edili, a sottolineare insomma che l’idea di una città con università dei mestieri è quella che questa amministrazione vuole davvero per il futuro".

Il terzo centro del lavoro che verrà è all’ex mercato coperto: "In pieno centro storico un unicum che tutti ci invidieranno, una sorta di centro delle politiche della scuola del lavoro e dell’innovazione. L’ex mercato coperto prende sempre di più forma e nel 2024 c’è stato l’insediamento di Fermo Tech. Si è lavorato molto per l’inaugurazione del piano nobile che avverrà nei primi mesi del 2025. La Fondazione ITS Nuove tecnologie per il made in Italy, organizzazione che raccoglie istituti di istruzione secondaria del territorio, le associazioni di categoria e alcune delle principali imprese del territorio, ha portato avanti il progetto di adeguamento degli spazi e dell’allestimento, dunque a Fermo il futuro è già presente".