I bambini dell’asilo alla scoperta del bosco

I bambini di 3 anni della scuola dell’Infanzia Borgo Andrea Costa accompagnati dalle maestre e dalla guida naturalistica, Nazzareno Polini, hanno esplorato il bosco nel parco di Capodarco di Fermo. La nota è postata sul profilo Facebook della scuola. In particolare i piccoli hanno potuto conoscere chi popola il bosco: tartarughe, piccoli serpenti, ragni, scorpioni, gufi ed altri animali. Vivono in questo ambiente o vengono ospitati in una struttura all’interno del bosco, ricca anche di importanti reperti naturalistici. Qui si trova un’aula didattica attrezzata e un rifugio per animali feriti che hanno bisogno di essere curati prima di essere rimessi in natura.bambini hanno passeggiato e corso lungo il sentiero , ascoltato il cinguettio degli uccelli e osservato gli animali con occhi curiosi, emozionati e carichi di gioia. L’esperienza vissuta ha rappresentato per i bambini una magnifica opportunità di scoperta del mondo naturale che li circonda, iniziando a comprendere quanto sia importante rispettare, apprezzare e sempre tutelare un ambiente così bello ed interessante. Il bosco è un luogo d’apprendimento vivo!"