I vice diventano sindaci. Ecco Vincenzi e Mandolesi

Gli ex vice sindaci adesso guideranno le rispettive comunità. C’è un destino che unisce Monte Vidon Corrado e Ponzano di Fermo: in entrambi i casi i candidati sindaci erano due vice, Elio Vincenzi a Monte Vidon Corrado una decina di anni fa, e Diego Mandolesi a Ponzano di Fermo. In entrambi i casi erano state presentate due liste uniche, in entrambi i casi sono stati supportati dalla popolazione. Nel caso di Elio Vincenzi che ha raccolto 335 voti di preferenza. "Sono fiero e orgoglioso di questa carica – dichiara Vincenzi - cercherò di dare il massimo impegno nel ricoprire questo incarico per il bene del paese. Colgo l’occasione per ringraziare la cittadinanza che ci ha concesso fiducia, lavoreremo per ripagarla". Il nuovo Consiglio Comunale sarà composto dal sindaco Elio Vincenzi e dai membri della sua lista: Matteo Achilli, Riccardo Cognigni, Maria Cristina Enei, Giorgia Giacomozzi, Marco Minicucci, Laura Patrizi, Gabrio Piozzi, Massimiliano Ruggeri, Andrea Scorolli e Maria Romina Vita. Storia analoga a Ponzano di Fermo, dove Diego Mandolesi con 764 voti ha portato a casa un risultato che ora lo vedrà impegnato in prima linea. "Soddisfazione grandissima la popolazione ha risposto sia in termini di affluenza sia di consenso offrendoci il loro appoggio- dichiara Diego Mandolesi -. Creco che questo sia il riconoscimento al grande lavoro svolto in questi 5 anni. La popolazione voleva quest’amministrazione e questo ampio risultato riempie di entusiasmo il gruppo che è pronto già pronto a lavorare". Il programma prevede di proseguire gli impegni già in essere a cui aggiungere, alcune novità. Il nuovo Consiglio comunale sarà composto dal sindaco Diego Madolesi e ai componenti della sua lista: Alessandroni Donatella, Devis Benfaremo, Ezio Iacopini, Francesca Malaspina, Renato Monaldi, Eleonora Perticari, Oberta Pizioli, Andrea Poletti, Lara Tomassetti e Andrea Tortoni.

a.c.