Sicurezza e prevenzione

in casa col progetto Serenity Presentato il "braccialetto intelligente" che controlla h24 Croce Azzurra e Azzurra Servizi hanno presentato oggi, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, il progetto sanitario e sociale chiamato Serenity. "L’idea nasce dopo una serie di interventi sul territorio effettuati con i Vigili del fuoco per persone sole cadute in casa, rimaste a terra per svariate ore non essendo in grado di chiedere aiuto - spiega il presidente della Croce Azzurra Gilberto Belleggia - . Ci siamo chiesti come poter intervenire per assistere le fasce sociali più deboli. Questo braccialetto ci permette di monitorare a distanza h24 le persone, di intervenire in caso di emergenze e innescare la macchina del soccorso". L’assessore ai Servizi sociali Carlotta Lanciotti ha sottolineato la collaborazione delle due realtà proponenti per il sostegno alla cittadinanza. "Quando ci hanno presentato Serenity abbiamo subito ritenuto il braccialetto innovativo e necessario. Abbiamo pensato anche a una convenzione per la segnalazione di casi. La collaborazione potrà essere estesa anche ad altri comuni". Daniele Chiarini, responsabile di Azzurra Servizi, ha rilevato che "l’obiettivo è quello di creare una sinergia tra l’assistito e gli operatori per la gestione di chiamate d’urgenza. L’apparecchio è in grado di segnalare movimenti, cadute e ricordare l’assunzione di farmaci"

s.s.