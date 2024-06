Il cartellone di eventi prende forma. Ecco gli appuntamenti estivi

Inizia a prendere consistenza il cartellone estivo con diverse riproposizioni di manifestazioni di successo, a cominciare da Pro Loco in Festa 3-5 luglio sul lungomare, Notte Rosa il 27 luglio e il Festival del mare dal 10 al 18 agosto, con, in chiusura, la frittura dei calamaretti nella padella gigante dell’Adriatico, Tra le novità in evidenza Arte sotto il segno dei ’90 - Tributo musicale al decennio iconico dedicato alla musica degli anni 90 che vede in scena 4 musicisti, 15 cantanti e 10 attori in data 24 luglio nella piazza Matteotti. L’evento proposto dall’associazione IdentArt di Fermo è stato ritenuto dall’ amministrazione comunale meritevole di inserimento nel cartellone estivo del Comune. Tra le altre iniziative di successo, che verranno sicuramente riproposte, ci sono Ciliegi Rosa, ballo liscio con musica dal vivo che riempie da molti anni le piazze della città di appassionati e curiosi. Le date di Ciliegi Rosa, che saranno gestite dall’associazione albergatori Ataf, sono 5: nelle seguenti date: il 26 giugno, il 3 e il 18 luglio, il 7 e il 21 agosto. Tra gli eventi riproposti c’è pure, a cura della cooperativa sociale MuseiOn Il mercoledì del turista visite guidate ai beni culturali della città anche nell’atmosfera serale nelle date 19 e 24 luglio, 7 e 21 agosto, oltre a Psg Stories 16 e 30 luglio e 13 e 20 agosto. Non mancherà per il secondo anno consecutivo Miss Italia che propone la Selezione concorso nazionale miss Blumare organizzata in collaborazione con la Pro Loco. L’associazione Campe, club moto e auto d’epoca il 20 luglio in piazza Matteotti organizzerà la sfilata Moda e motori d’altri tempi.