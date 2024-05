Il coro polifonico stasera sul palco

Il coro polifonico Città di Porto San Giorgio si esibirà in concerto nella chiesa di San Giorgio Martire alle ore 21,30 di questa sera, rendendo omaggio al compositore Lorenzo Perosi. Il maestro Mario Ciferri sarà l’organista, Valentina Falasca il direttore in una serata caratterizzata dall’esecuzione di melodie sacre. Il coro polifonico composto da circa 25 elementi non professionisti, si è costituito nel 1999 per intraprendere l’attività concertistica ed esegue brani appartenenti a generi diversi. Nel corso degli anni ha partecipato a diverse rassegne corali e si è più volte impegnato in concerti per associazioni benefiche e di volontariato. Ingresso libero.