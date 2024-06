Omicidio Pierina a Rimini, indagato Louis Dassilva

Rimini, 6 giugno 2024 – Dopo otto mesi, il fascicolo d’inchiesta per omicidio sull’assassinio di Pierina Paganelli ha un indagato. È il nome di Louis Dassilva, il vicino metalmeccanico di 34 anni, a ingombrare ora il rigo degli indagati nell’inchiesta coordinata dal pm Daniele Paci per fare luce sulla morte della 78enne pensionata brutalmente assassinata con 29 coltellate in via del Ciclamino a Rimini, la sera del 3 ottobre scorso.

Pierina Paganelli, la 78enne ritrovata cadavere nei garage del condominio di via del Ciclamino e Luois Dassilva ora indagato per l'omicidio dell'anziana

Dassilva è stato informato alla presenza del suo avvocato Riario Fabbri durante la convocazione in questura di questo pomeriggio e per la quale Dassilva si trova ancora negli uffici di piazzale Bornaccini. Con lui, qualche ora prima, è stata convocata anche la compagna Valeria Bartolucci, quale persona informata sui fatti.

La posizione di Louis Dassilva quindi si è aggravata e dopo 8 mesi di indagini: il sostituto procuratore Daniele Paci ha comunicato al senegalese che è indagato e ora si potrà procedere agli accertamenti irripetibili come la comparazione del Dna.

Quindi via agli accertamenti irripetibili sulle tracce di Dna repertate dalla Scientifica sul corpo di Pierina ormai a ottobre scorso e che, in mancanza di indagati, non era ancora stato possibile compiere. Potrebbe essere proprio questo accertamento a inserire il tassello mancante nel mosaico di indagine sull’omicidio.

Delitto Pierina, l’ultima apparizione in tv di Louis

L’ultima apparizione in tv del 34enne è datata 21 marzo 2024. In quell’occasione,Louis Dassilva in lacrime aveva dichiarato davanti alle telecamere de La vita in Diretta: “Mi dispiace per Pierina. Non ha potuto vedere suo figlio (Giuliano Saponi, ndr) tornare a casa (VIDEO). So quanto questo possa essere difficile".

La difesa del 34enne

Occhi lucidi e tanta commozione: “Sono estraneo ai fatti e ho totalmente fiducia nella giustizia – aveva aggiunto cercando di smontare le illazioni e respingendo le accuse”.

"Qualcuno sta cercando di mettermi in mezzo", aveva aggiunto Dassilva, confermando di non essere "uscito di casa quella sera", cioé la sera del 3 ottobre scorso, quando tra le 22 e le 22.30, con ogni probabilità, la pensionata è stata aggredita e massacrata.