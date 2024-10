Il generale di brigata Nicola Conforti in visita al comando provinciale

Nella mattinata di ieri il generale di brigata Nicola Conforti, nuovo comandante della Legione carabinieri "Marche", ha visitato il Comando provinciale di Fermo. A fare gli onori di casa il Colonnello Gino Domenico Troiani, da quasi tre anni alla guida dei carabinieri operanti in provincia, che ha accolto il generale nella caserma intitolata all’appuntato Alfredo Beni, insignito di medaglia d’oro al valor militare alla memoria per i tragici fatti del maggio 1977. Il comandante della Legione si è intrattenuto con una folta rappresentanza dei militari in servizio nei reparti della provincia di Fermo e con i referenti locali dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, primi custodi delle gloriose tradizioni e dei valori della Benemerita. Alla presenza degli ufficiali, dei comandanti di stazione e del personale dei vari ruoli, il generale Conforti, nel formulare il proprio apprezzamento per il prezioso e costante contributo fornito alle comunità, si è soffermato, in particolare, sul ruolo centrale delle stazioni carabinieri. Sono la cifra distintiva dell’Arma – ha dichiarato il generale Conforti – preziosi presidi di conoscenza e sicurezza chiamate a partecipare alla vita delle collettività con autorevolezza e umanità". Conforti ha voluto sottolineare soprattutto il ruolo di rassicurazione sociale dei presidi territoriali dell’Arma e la fondamentale funzione di ascolto da garantire costantemente ai cittadini. Il comandante della Legione ha altresì incontrato il prefetto Edoardo D’Alascio, il presidente del tribunale, Bruno Castagnoli, il procuratore capo Raffele Iannella e il primo cittadino Paolo Calcinaro. Il Generale di Brigata Nicola Conforti ha intrapreso la carriera militare nel 1986, frequentando la scuola militare "Nunziatella" di Napoli e, a seguire, i corsi dell’accademia militare di Modena e della scuola ufficiali Carabinieri in Roma. Ha ricoperto nei vari gradi incarichi di comando in reparti territoriali della Sicilia, della Lombardia, della Campania e del Veneto. Ha anche preso parte a due missioni per conto delle Nazioni Unite in Bosnia-Erzegovina e in Libano. Dallo scorso 17 settembre è comandante della Legione carabinieri Marche.

f.c.