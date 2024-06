Il lungomare accoglie ’Pro Loco in festa’

Tutto è pronto sul lungomare di Porto San Giorgio per accogliere gli stand delle pro loco e dare il via alla 22esima edizione di ’Pro Loco in festa’, la più grande e partecipata delle manifestazioni non solo di Porto San Giorgio ma dell’intera regione. Un unicum in cui ognuna delle Pro Loco intervenute propone le tipicità del comune di provenienza, oltre a promuoverne le risorse cultural e l’artigianato. L’inaugurazione alle 18,30 di venerdì nella piazzetta Silenzi sul lungomare centro, ma già alle ore 12 di venerdì gli stand saranno aperti e funzionanti, Il lungomare diventa un maxi ristorante all’aperto in cui si possono scegliere i piatti in 31 diversi menù. Sulla base delle edizioni passate si valuta che saranno almeno 30mila le presenze che si registreranno complessivamente nei tre giorni di festa (5-7 luglio). Delle 31 Pro Loco 15 sono delle province Ascoli e Fermo, 2 dall’Ungheria e 16 da varie regioni del Belpaese. Tra le iniziative collaterali alle 16,30 di venerdì nella sala Imperatori convegno sul tema ’Le Pro Loco e il territorio: il ruolo centrale per l’accoglienza e la tradizione’, alle ore 21 sempre di venerdì karaoke con Ortano the voice; animazioni per per bambinie, alla mezzanotte di domenica fuochi d’artificio musicali.

"Le Pro Loco sono il braccio armato dei Comuni – commenta il sindaco Valerio Vesprini – Quest’anno la manifestazione può vantare la menzione speciale di qualità attribuita dal ministero, Pro Loco in Festa inoltre è molto importante anche a livello di promozione di presenze turistiche". Secondo il presidente regionale dell’Unpli Marco Silla, vera anima di Pro Loco in Festa "l’evento comporta mesi di lavoro, lavoro per alzare il livello dell’iniziativa che è stato sempre costante e ha dato i suoi frutti". Quinto Sagripanti segretario provinciale Unpli: "Entusiasmo e nuove idee sono gli aspetti che hanno caratterizzato questa manifestazione, che rimane molto complessa da organizzare ma che conferma ottimi risultati in termini di presenze, promozione del territorio, turismo ed economia".

"Infatti dopo 22 edizioni l’entusiasmo c’è ancora", la presidente della Pro Loco locale, Giorgia Squarcia cita in particolare le iniziative collaterali della manifestazione e cosa si potrà trovare nello stand della Pro Loco sangiorgese. Chiude l’assessore al turismo Giampiero Marcattili: "La manifestazione, di così ampio respiro, rimane una festa impegnativa ma comunque valida perché ottima vetrina di promozione turistica".

Silvio Sebastiani