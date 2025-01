Il luogotenente . Carrino lascia dopo sette anni

A distanza di sette anni dal suo arrivo alla guida della locale stazione dei carabinieri, il Luogotenente Carica Speciale Massimiliano Carrino si prepara a salutare la città. Dal prossimo mese, assumerà un nuovo incarico di comandante a Sarnano.

Durante il suo mandato, Carrino ha coordinato e partecipato a numerose operazioni di polizia che hanno portato a un sensibile miglioramento della sicurezza. Sotto la sua guida si sono conclusi positivamente interventi strategici contro lo spaccio di stupefacenti che, soprattutto nella zona di Casette d’Ete durante i lavori sul nuovo ponte sull’Ete Morto, avevano visto un preoccupante intensificarsi dello smercio di droghe che aveva allarmato i residenti.

Operazioni sono state condotte anche su efferati casi di violenza, nella lotta alla violenza domestica verso donne e persone deboli, offrendo supporto e protezione a chi ne aveva bisogno, fino all’arresto di un pericoloso pedofilo, passando per la complicata gestione del periodo Covid.

Carrino ha anche organizzato la stazione facendone una tra le più ‘rosa’ d’Italia, con quasi il 50% dell’organico composto da donne, praticando un modello di leadership che potrà essere di ispirazione per il suo successore, se e quando si saprà chi vi sarà destinato.

In questi sette anni, infine, Carrino ha voluto creare un forte legame, anche di collaborazione oltre che di fiducia, tra carabinieri e cittadini. Per la città, che ha salutato un anno fa il Comandante della Polizia Locale, Stefano Tofoni (ora a capo della Polizia Provinciale di Perugia), si tratta di congedarsi anche dal comandante Carrino con profonda riconoscenza e augurandogli il meglio per il suo futuro, in attesa di conoscere il suo successore.

Marisa Colibazzi