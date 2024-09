Il mese della prevenzione del tumore al seno

La prevenzione vera, quella che può salvare vite e che è un diritto per tutti. In occasione dell’Ottobre Rosa, mese della prevenzione del tumore al seno, l’Ast di Fermo ha organizzato una giornata ’Pre-Ottobre Rosa’ che si terrà giovedì 26 settembre. Le donne che si prenoteranno, potranno sottoporsi gratuitamente a una mammografia. La seduta è dedicata a pazienti under 45 o over 75 che non rientrano nello screening, quindi anche le operate o in trattamento oncologico che per motivi vari non hanno prenotato il controllo, e le pazienti che hanno un nuovo sintomo, come ad esempio il sospetto della presenza di un nodulo o di una secrezione mammaria ematica di tutte le fasce di età. Per prenotare occorre telefonare oggi o domani, dalle 17 alle 19 ai numeri 0734-6252246/2243. Le donne che vorranno sottoporsi al controllo dovranno essere in possesso di impegnativa per mammografia ed ecografia. Intanto si rende noto che, a seguito della sostituzione dell’attuale macchinario con un mammografo di nuova generazione, le visite programmate a Fermo dal 29 settembre al 28 ottobre (compresi) si terranno nel presidio di Porto San Giorgio. Tutte le pazienti prenotate a Fermo saranno avvisate telefonicamente da Cup Marche, fondamentale aderire e partecipare perché un gesto semplice come un esame al seno può essere fondamentale, per guadagnare tempo.