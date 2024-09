Il Pd attacca:: "Di nuovo sott’acqua. È impensabile"

L’ennesimo botta e risposta tra Pd e maggioranza è sulle conseguenze del maltempo. Il Pd riconosce l’eccezionalità delle piogge ma "non è pensabile e accettabile che la città si sia trovata di nuovo, dopo 3 mesi, sott’acqua. Sono state fatte le manutenzioni periodiche ordinarie e le pulizie degli scoli dopo la grandinata di giugno? Un’amministrazione dovrebbe programmare le attività per tenersi pronti in caso di eventi difficilmente preventivabili". Sul sottopasso di Via Canada allagato: "Negli ultimi anni la manutenzione si faceva periodicamente. Abbiamo risolto il problema del fosso dell’Albero che creava serie difficoltà durante le piogge. E’ stucchevole il continuo rimbalzo di responsabilità a chi c’era prima: governano da un anno e mezzo, si prendano le loro responsabilità". "Lo hanno detto davvero? – dice, sarcastico, Fausto Mangiaterra –. Inaccettabile che la città si sia ritrovata in emergenza maltempo: hanno visto gli allagamenti in tutte le località costiere marchigiane?". "Non potendo più dare il cattivo esempio elargiscono buoni consigli – chiude Marcotulli -. Sul sottopasso di via Canada, 6 anni fa, l’allora sindaco giurava ‘mai più allagamenti’. Purtroppo sono continuati. Ci impegniamo a risolverlo definitivamente. Fantastico che il Pd rivendichi i lavori sul fosso dell’Albero: un anno fa è collassato".