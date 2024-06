Il Pd attacca: "Pignotti, Terrenzi e Marcozzi sono i responsabili di questo disastro"

I dem Fabiano Alessandrini, Mirco Romanelli, Roberto Gallucci e Loredana Marziali non hanno dubbi: "I responsabili della caduta dell’amministrazione hanno nomi e cognomi: Alessio Pignotti, Alessio Terrenzi, vero deus ex machina, colui che dava le carte, e la consigliera regionale, Jessica Marcozzi. Non i 3 giovani consiglieri di maggioranza che hanno fatto un gesto coraggioso". Terrenzi: "Ha imposto un rimpasto che ha snaturato un progetto basato sul rinnovamento, per una restaurazione, e lo ha fatto trattando a pesci in faccia questi ragazzi quando hanno manifestato il loro dissenso". Pignotti: "Quando Terrenzi gli ha imposto il rimpasto, umiliandolo, doveva dire ‘no’. Avrebbe dovuto custodire quello spirito che ha mosso lui e la sua coalizione due anni fa e che ora sta rispolverando. Invece, ha mandato via fiduciari come Stefano Pezzola e Michela Romagnoli. Adesso, sta tornando a fare quello che gli riesce meglio: la vittima". Sul caso NexYiu: "Se Terrenzi avesse voluto il bene dell’amministrazione, avrebbe dovuto fare un passo indietro. E Pignotti, che qualcosa avrebbe dovuto dire visto il suo ruolo, ha taciuto. Forse che i 3 consiglieri si dovevano addossare queste responsabilità?". Ce n’è anche per "persone della maggioranza che per 2 anni non hanno proferito parola. Adesso sono tutti statisti, ‘leoni da tastiera’ contro ragazzi che, loro sì, hanno difeso l’amministrazione e il progetto per cui si erano spesi". Verso Roberto Greci: "Col rimpasto, da vicesindaco è stato declassato ad assessore alle varie ed eventuali: avesse avuto un decimo della dignità dei 3 ragazzi, si sarebbe dimesso. Evidentemente ha pensato allo stipendiuccio". Alla Marcozzi: "Ha operato in questo disastro con regalie varie, innescando la guerra contro Bracalente". "Un bilancio disastroso quello che lasciano prossimo al default. Le somme chieste ai centri anziani? Servivano per mettere poste artificiose in entrata, per avere soldi da spendere come hanno fatto fino all’ultimo". E rivolti al Commissario "speriamo che faccia opera di bonifica e cambi le chiavi del Comune".

Marisa Colibazzi